Após fim da rodada, Ceará tem 19% de chances de acesso à Série A

Após o fim da 34ª rodada da Série B na noite de ontem, o Ceará vê a chance de acesso à primeira divisão aumentar de 17,3% para 19,3%, conforme atualização da UFMG. Com os três pontos somados na vitória de 2 a 1 sobre o Paysandu no último sábado, 26, o Vovô voltou a ocupar a quinta colocação na tabela da Segundona, agora com 54 pontos.

Mesmo com o bom resultado da última partida, o saldo da rodada não foi o ideal para o Vovô e a situação ainda é delicada. Além de não poder mais errar na competição, o Ceará depende de falhas dos adversários diretos.