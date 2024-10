Ex-diretor cobra R$ 2,4 milhões do Ceará por percentual de atletas em acordo de compra do CT

Ex-diretor do Ceará, o empresário Ângelo Oliva ingressou com uma ação na 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza em que cobra R$ 2,4 milhões do Alvinegro pelo repasse de valores de percentual das negociações de quatro jogadores em acordo que envolve a compra do CT do clube, em Itaitinga, apurou o Esportes O POVO.

Ex-diretor administrativo e de patrimônio do Vovô, Oliva alega que o acordo de cotistas na transação do equipamento previa que 25% dos direitos econômicos dos atletas formados nas categorias de base entre janeiro de 2014 e julho de 2019 deveriam ser repassados a ele — o contrato entre as partes está em segredo de justiça no documento ao qual o Esportes O POVO teve acesso.