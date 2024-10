Ceará tem o pior aproveitamento em confrontos diretos do atual top-6 da Série B

Atualmente em sexto, com 51 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu está em um cenário complicado para alcançar o seu principal objetivo no ano . A situação, no entanto, poderia ser mais favorável caso o Vovô tivesse tido um melhor aproveitamento nos confrontos diretos contra os atuais times que compõem o G-6 da Segundona.

Dentre os seis primeiros times da Série B — Santos, Sport, Novorizontino, Mirassol, Vila Nova e Ceará —, o Alvinegro de Porangabuçu tem o pior aproveitamento em confrontos diretos, conquistando apenas 33,3%, tendo somado apenas 10 de 30 pontos possíveis nos dez embates (fora e em casa). Confira os resultados obtidos pelo Vovô:

Confrontos do Ceará contra o atual G6 da Série B

Mirassol 3x2 Ceará - 1º turno - 0 ponto obtido



3x2 Ceará - 1º turno - Novorizontino 0x3 Ceará - 1º turno - 3 pontos



- 1º turno - Vila Nova 3x2 Ceará - 1º turno - 0 ponto



3x2 Ceará - 1º turno - Ceará 0x0 Sport - 1º turno - 1 ponto



Ceará 0x1 Santos - 1º turno - 0 ponto



- 1º turno - Ceará 1x2 Mirassol - 2º turno - 0 ponto



- 2º turno - Ceará 1x0 Novorizontino - 2º turno - 3 pontos



1x0 Novorizontino - 2º turno - Ceará 4x0 Vila Nova - 2º turno - 3 pontos



4x0 Vila Nova - 2º turno - Sport 2x1 Ceará - 2º turno - 0 ponto



2x1 Ceará - 2º turno - Santos 1x0 Ceará - 2º turno - 0 ponto

O baixo aproveitamento fez não somente o Ceará deixar de pontuar, mas também cedeu pontos importantes para times que brigam diretamente com o Vovô pelo acesso para a Série A, o que se reflete diretamente na atual distância do Alvinegro para o G4.

As duas derrotas para o Mirassol, por exemplo, são cruciais para deixar o time cearense de fora da zona de acesso. Caso tivesse vencido um dos confrontos, estaria dentro do G4, com 54 pontos, enquanto a equipe paulista estaria fora, com 53.