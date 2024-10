Ceará x Paysandu: estacionamento do Castelão será reduzido devido a festa de organizada

Todavia, a desmontagem da estrutura acontecerá apenas na próxima sexta-feira, 1º. Dessa forma, o Gigante da Boa Vista contará com menos 1.292 vagas do que o habitual em partidas das equipes cearenses, disponibilizando apenas 1.500 na parte externa e 800 na interna.

O confronto frente ao Papão deve contar com um público acima dos 30 mil torcedores, conforme parcial divulgada pelo Vovô, na manhã desta quinta-feira, 24.

O Alvinegro de Porangabuçu possui a maior média de presentes do torneio nacional e, também, foi responsável pelo duelo que mais levou torcedores ao estádio, na vitória do Vovô por 2 a 1, diante do Operário, que contou com 46.976 pessoas.