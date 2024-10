Ceará perde para o Santos na Vila e segue fora do G-4 da Série B

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu segue na quinta colocação na tabela de classificação com 51 pontos somados

O Ceará desperdiçou uma chance clara de intensificar sua briga pelo acesso na noite desta terça-feira, 22. Na Vila Viva Sorte, o Vovô foi superado por 1 a 0 pelo Santos em jogo da 33ª rodada da Série B. O único gol do duelo foi marcado por Diego Pituca, ainda no primeiro tempo.



Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu segue na quinta colocação na tabela de classificação com 51 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 26, às 17 horas (de Brasília), contra o Paysandu, na Arena Castelão.

Santos 1x0 Ceará: o jogo

Diante de um dos concorrentes pelo acesso à Série A, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou a partida de forma apática e viu o Peixe dominar as ações. Após trocar passes e estudar a defesa cearense, o time da Baixada conseguiu seu gol logo aos 13 minutos.