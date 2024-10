Sob críticas por jejum de gols, Nicolas reencontra Ceará no Castelão, agora pelo Paysandu

No primeiro turno, o atacante marcou um dos gols da vitória do Paysandu na vitória sobre o Vovô, na Curuzu

O Ceará recebe o Paysandu, na Arena Castelão, neste sábado, 26, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. No confronto, um velho conhecido reencontra a Arena Castelão, mas dessa vez defendendo a equipe adversária do Vovô. O atacante Nicolas, que jogou no Ceará em 2023 e marcou contra o Alvinegro no primeiro turno deste Brasileirão, desta vez chega vivendo uma seca de gols e sob críticas da torcida.

Ainda que seja o artilheiro do Papão no ano com 10 gols de diferença para o vice, Nicolas não balança as redes há 12 jogos, e tem até mesmo a titularidade ameaçada com o bom momento de seu reserva Ruan Ribeiro, que vem entrando no segundo tempo e participou diretamente de três gols nos últimos quatro jogos.