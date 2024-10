Ceará divulga parcial com mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Paysandu

Torcida do Ceará no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará divulgou nesta quinta-feira, 24, que mais de 30 mil torcedores estão confirmados para o duelo diante do Paysandu, neste sábado, 26, às 17 horas, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em Fortaleza, na Arena Castelão. Os torcedores alvinegros começaram a marcar presença ainda no sábado, 19, quando o check-in foi aberto aos sócio-torcedores. No domingo, 20, foi iniciada a venda de ingressos físicos, com os preços variando a partir de R$ 15 até R$ 250. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na última terça-feira, 22, o Alvinegro de Porangabuçu já havia divulgado outra parcial, esta com 20 mil torcedores confirmados.

Valores dos ingressos para Ceará x Paysandu:

Inferior Sul/Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Superior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)



Inferior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Premium: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira) Na briga pelo acesso O Vovô vive um clima de final para o duelo contra os nortistas após a derrota para o Santos, na Vila Belmiro, na última rodada da Segundona. O revés, somado à vitória do Mirassol contra o CRB, complicou os planos do Ceará, que, segundo a UFMG, agora tem 18,6% de chances de acesso para Série A. O Alvinegro está em sexto lugar, com 51 pontos, cinco atrás do Mirassol, primeiro time dentro da zona de acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. Após a sequência fora de casa, contra Ituano e Santos, o time comandado por Léo Condé volta para Fortaleza em busca de vencer os dois jogos dentro de casa – contra Paysandu e Ponte Preta – para continuar sonhando com o acesso.