Ceará e Paysandu têm retrospecto equilibrado, mas time paraense leva vantagem; veja números

Ao todo, os times se enfrentaram 35 vezes até o momento, sendo 12 vitórias do Vovô, nove empates e outros 14 triunfos do Papão. A última vez em que os clubes mediram forças, inclusive, resultou em três pontos para os bicolores.

Neste sábado, 26, o Ceará encara o Paysandu às 17 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em partida da 34ª rodada da Série B do Brasileirão. No confronto, o Alvinegro terá a oportunidade de diminuir a vantagem paraense no retrospecto entre as equipes.

O encontro em questão ocorreu no dia 12 de julho deste ano, em jogo da 15ª rodada da Segundona. Na oportunidade, o time cearense foi derrotado por 2 a 1, com os nortistas marcando com Nicolas e Val Soares.

Por outro lado, a última vitória do Ceará ante o Paysandu aconteceu há quase 7 anos, no dia 14 de novembro de 2017, pela Série B. Em partida disputada no Castelão, o Vovô triunfou por 2 a 0 com tentos assinalados por Pio e Élton.

Agora, os times voltam a medir forças na reta decisiva da competição nacional. Sexto colocado na tabela, o Alvinegro de Porangabuçu entra em campo pressionado por um resultado positivo para poder seguir vivo na briga pelo acesso. Atualmente, a distância da equipe cearense para o Mirassol, quarto colocado, é de 5 pontos.