Presidente do Ceará admite chance de disputar reeleição: "Gosto muito do que faço"

As eleições para diretoria executiva acontecerão em uma das datas entre os dias 26 e 28 de novembro. A divulgaçãoserá feita pelo clube no início do mês decisivo

Antes decidido a não disputar a reeleição para o cargo de presidente da diretoria executiva do Ceará, que acontecerá entre os dias 26 e 28 de novembro deste ano – conforme revelou o presidente do conselho deliberativo do clube ao O POVO –, o atual mandatário do Vovô, João Paulo Silva, voltou atrás e considera uma possível tentativa de reeleição. A fala aconteceu em uma entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN.

No programa, realizado neste sábado, 19, o diretor admitiu que estava decidido a não tentar a reeleição e tem mantido o foco no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas ressaltou que gosta de seu trabalho diário. Com isso, o diretor pretende conversar com pessoas do clube para estimar sua força dentro do Alvinegro, visando permanecer no principal cargo da diretoria executiva.