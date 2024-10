Presidente do conselho deliberativo revela data das eleições para diretoria executiva do Ceará

Segundo Herbet, a votação será nos dias 26, 27 ou 28 de novembro. A definição oficial da data será divulgada pelo clube no início do mesmo mês

O presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Santos, divulgou as datas previstas para as eleições da diretoria executiva do clube para os próximos três anos. Em entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, Herbet falou ainda sobre os problemas internos vividos pelo Alvinegro em 2024 no campo político e discorreu sobre o ambiente harmônico entre jogadores e comissão na briga pelo acesso.

Segundo Herbet Santos, a eleição – que definirá presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente – deve ocorrer entre os dias 26, 27 ou 28 de novembro. A escolha por parte do clube foi tomada para não influenciar as atuações do time em campo, posto que a Série B está prevista para ser encerrada no dia 24 do mesmo mês.