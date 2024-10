Ceará conquista sua quarta virada em 2024 e mantém viva a luta pelo G-4

O Ceará voltou a demonstrar sua força de reação no último sábado, 19 de outubro, ao vencer o Ituano por 2 a 1, fora de casa, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta foi a quarta vez no ano em que o time alvinegro conseguiu reverter um placar adverso e sair de campo com a vitória, consolidando seu poder de recuperação durante a temporada.

Ao longo de 2024, o Ceará já havia mostrado essa capacidade de reação em três outras ocasiões. A primeira delas foi na Copa do Nordeste, quando o Vovô venceu o Itabaiana por 2 a 1 na fase de grupos. Depois, pela Série B, o time conseguiu duas importantes vitórias de virada: contra o Ituano, no primeiro turno, quando venceu por 4 a 2, e contra a Chapecoense, na 7ª rodada, ao superar o time catarinense por 2 a 1.

Agora, diante do Ituano, o Ceará repete o feito, aumentando suas chances de brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro.