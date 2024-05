"No final do ano saio", diz presidente do Ceará sobre disputar reeleição

Durante a fala, o mandatário ainda deixou claro que tem duas missões como presidente do Ceará: recolocar o clube na Série A e liderar o processo do voto do sócio-torcedor para definição da Diretoria Executiva

Presidente do Ceará, João Paulo Silva, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 29, reforçou que não disputará a reeleição à presidência do clube. Sendo assim, o dirigente deixará o Alvinegro de Porangabuçu ao término da temporada.

“Deixei claro que no final do ano saio, não irei para a reeleição”, pontuou João Paulo Silva.

Durante a fala, o mandatário ainda deixou claro que tem duas missões como presidente do Ceará: recolocar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro e liderar o processo do voto do sócio-torcedor para definição da Diretoria Executiva.