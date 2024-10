Ceará inicia venda de ingressos e abre check-in para partida contra o Paysandu na Série B

Ceará e Paysandu se enfrentam no dia 26 de outubro, na Arena Castelão, em partida válida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Após conseguir uma importante virada diante do Ituano, na noite do último sábado, 19, o Ceará terá mais uma sequência importante na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Alvinegro já liberou, logo após a vitória, o check-in para o duelo ante o Paysandu, próximo compromisso do Vovô em seus domínios e iniciou a venda de ingressos na tarde deste domingo, 20.

Com ingressos de R$ 15,00 a R$250,00 o Ceará divulgou que as vendas seguirão o formato padrão, de forma on-line no site do clube, e física na sede em porangabuçu e nas lojas Vozão nos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Eusébio e Aldeota.