Ceará faz sua parte e conta com tropeços de adversários para seguir colado no G-4

O Ceará fez o que precisava ao vencer o Ituano por 2 a 1 fora de casa, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e manteve viva a esperança de alcançar o G-4 da competição. O time de Léo Condé conseguiu uma virada importante em Itu, com gols de Aylon e Lucas Rian. Além disso, viu concorrentes diretos tropeçarem na rodada, o que lhe deu uma leve vantagem na reta final do torneio nacional. A vitória do Vovô foi expressiva, em especial pelo cenário da partida: o time saiu atrás no placar no primeiro tempo e contou com a entrada de Lucas Rian no intervalo, que participou diretamente nos dois gols. Condé, após o jogo, destacou a força do elenco e já projetou o próximo desafio contra o líder Santos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A vitória foi um resultado expressivo. É sempre difícil jogar contra o Ituano, mesmo eles estando em uma situação ruim na competição. Conseguimos uma boa vitória que nos coloca em condições de brigar por coisas grandes”, afirmou o treinador.

Na rodada, o Ceará foi beneficiado pelos tropeços de adversários diretos. O Vila Nova, que ocupava a quinta colocação, perdeu por 3 a 0 para o Coritiba, em casa, e o América-MG, com quem o Ceará estava empatado em pontos, não conseguiu mais do que um empate em 2 a 2 com o Goiás. O único mais próximo do Vovô na tabela que venceu foi o Mirassol, que bateu o vice-líder Novorizontino por 1 a 0 e manteve dois pontos de vantagem sobre o Vovô. Com esse cenário, o Ceará segue colado no G-4, dependendo de tropeços dos concorrentes nas rodadas finais. Deste modo, o desafio contra o Santos, na próxima terça-feira, 22, às 19 horas, na Vila Belmiro, promete ser decisivo para as pretensões do Alvinegro de Porangabussu. O líder da competição é um adversário difícil, mas o Ceará chega embalado por sua vitória fora de casa e por ter o melhor ataque da Série B, com 50 gols marcados.

Condé, inclusive, se mostrou confiante na força do elenco para enfrentar o Peixe em seus domínios. "O Santos é a equipe favorita na competição por tudo aquilo que representa, mas a gente também sabe da nossa força. A gente vai para a Vila Belmiro com o intuito de fazer uma grande partida e trazer um bom resultado", comentou em coletiva de imprensa. Após enfrentar o Alvinegro Praiano, o Ceará terá pela frente uma sequência de jogos interessante na reta final da Série B. Dos seis jogos restantes, três serão disputados em casa e três fora. A equipe cearense recebe o Paysandu (14º colocado) e o Avaí (11º), dois times que, embora estejam longe do mesmo objetivo do Ceará, ainda sentem alguma ameaça de rebaixamento. Em seguida, o Ceará viaja para enfrentar o Botafogo-SP (16º), que luta para se distanciar do Z-4, um jogo que pode ser perigoso. Na reta final, o Vovô enfrentará confrontos diretos que podem definir seu destino: América-MG, atual sétimo colocado e adversário direto na briga pelo G-4, em casa; e o Guarani, lanterna da competição, fora de casa, em um jogo que, teoricamente, é favorável ao Alvinegro.