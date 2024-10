"Aprendi a amar e encarnei o Ceará no coração", se declara Luiz Otávio após retorno

A noite do último sábado ficou marcada de forma especial para o zagueiro Luiz Otávio. Ao entrar em campo na reta final do segundo tempo, na partida entre Ceará e Ponte Preta, na Arena Castelão, o defensor deu fim ao longo período de mais de dez meses sem atuar. Na saída de campo, o camisa 13 se declarou ao Vovô.

O capitão e ídolo alvinegro, durante a fala, ressaltou sobre a dedicação no período em que esteve no departamento médico se recuperando de uma grave lesão no joelho. O defensor também ressaltou que o elenco buscará o acesso à primeira divisão “até o final”.

"É o que eu quero viver e escolhi fazer. Eu me dediquei tanto e estou voltando em um momento importante. Estou sempre muito ativo porque eu amo isso daqui. Aprendi a amar e encarnei o Ceará no coração. Sempre estivemos vivos, na luta, e a energia do que fazemos no dia a dia, vamos buscar esse acesso até o final", disse Luiz Otávio.