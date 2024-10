Vila Nova vence clássico contra o Goiás e Ceará cai para 6ª posição da Série B

O Vila Nova venceu o Goiás por 1 a 0, na tarde deste domingo, 13, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, com gol de Alesson, ainda no primeiro tempo. Esse resultado levou o Tigre aos 49 pontos e à 5ª posição da Série B. Consequentemente, o Ceará caiu para o 6º lugar do certame nacional.

O triunfo do Vila diante do rival embola a disputa pelo acesso à Série A e deixa o Esmeraldino praticamente sem chances de retornar à elite do futebol brasileiro. Agora, o Colorado terá uma sequência de dois jogos em casa, contra Coritiba-PR e Amazonas-AM.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o Vovô, apesar da queda de posição, o cenário segue o mesmo, tendo a equipe cearense 48 pontos na tabela, estando a dois do Mirassol (50), clube que abre o G-4 da competição.