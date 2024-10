Ceará: Condé reforça confiança no acesso, mas alerta sobre aproveitamento fora de casa

O treinador Léo Condé enfatizou, após a vitória do Ceará sobre a Ponte Preta no último sábado, sobre a confiança de todos que fazem parte do clube em relação ao acesso à Série A. Em entrevista coletiva, o comandante disse que “é possível” e que o elenco irá “brigar até o final” por uma vaga no G-4 da Segundona.

“Dentro do nosso elenco, no nosso dia a dia, todos estão muito confiantes. A gente sabe que é difícil, mas é possível. Em nenhum momento a gente deixa de acreditar. Tanto os funcionários, comissão técnica, direção e principalmente os atletas. Estamos confiando muito que é possível e vamos brigar até o final por esse objetivo”, comentou.