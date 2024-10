Ceará aguarda aval da CBF para estampar Esportes da Sorte diante de impasse jurídico

Esporte da Sorte é a patrocinadora master do Ceará desde maio de 2024 Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará espera uma resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para seguir estampando em sua camisa a marca do patrocinador master do clube, a Esportes da Sorte. A dúvida da diretoria alvinegra se deve pelo fato de que a empresa recebeu a autorização do Governo Federal para operação a nível estadual, no Rio de Janeiro, credenciada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Por outro lado, a casa de apostas não possui liberação de seu site no âmbito nacional e segue em busca da autorização. O sinal verde para operar no Rio de Janeiro ocorreu depois da Esportes da Sorte, com sede em Recife (PE), se tornar sócia de outra empresa já regularizada, a ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores, que é proprietária da plataforma Apostou.com e credenciada pela Loterj. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A CBF emitiu um comunicado nessa terça-feira, 8, informando que proibirá a exibição de bets irregulares nas estampas das camisas dos times brasileiros. Procurado pelo Esportes O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, explicou os próximos passos do clube em meio ao imbróglio envolvendo a Esportes da Sorte.

“Em um primeiro momento, vamos fazer uma outra notificação à empresa (Esportes da Sorte) a respeito dessa nota da CBF e também iremos entrar em contato com a Confederação para saber a posição dela em relação ao credenciamento estadual do patrocinador, se está ferindo esse artigo ou não." O diretor jurídico detalhou ainda o que foi informado ao Ceará pela Esportes da Sorte até o momento. “Foi nos dito que eles fizeram esse convênio com a Loterj. Referente à lista nacional (de Bets legalizadas), eles (Esportes da Sorte) entraram com um mandato de segurança. O governo não os credenciou na parte nacional pois disse que eles estavam sendo investigados, por isso, a Esportes da Sorte utilizou o princípio da presunção de inocência e moveu esse mandato a fim de conseguir a autorização judicial para estar nas listas estadual e nacional. A ação judicial ainda não tem uma resposta definida.”

Patrocinado pela casa de apostas, o Athletico-PR decidiu suspender o contrato e a exibição da marca de maneira imediata. A empresa de apostas patrocina também equipes brasileiras como o Corinthians, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Náutico e Santa Cruz. Avaliação do caso por especialista: divergências entre Loterj e Ministério da Fazenda De acordo com Fernanda Soares, advogada que atua na área do direito desportivo, o caso não é tão simples, posto que a conversa entre Loterj e o Ministério da Fazenda não converge. Autorização da Loterj, explica ela, permite a atuação das empresas de forma Nacional. Mas esse é um entendimento que a lotérica tem, que conflita com o que regulariza o Ministério da Fazenda, que entende, referenciando a Lei das Apostas Esportivas – emitida em dezembro de 2023 – que as licenças regionais só permitem a atuação no âmbito dos seus territórios.

"O edital da Loterj permite a atuação Nacional. Porém, essa é uma discussão que o Ministério da Fazenda está tendo com a lotérica já há algum tempo. Em março desse ano, o Ministério da Fazenda enviou uma notificação pedindo que a lotérica modificasse essa questão no edital para limitar a atuação somente dentro do Estado do Rio de Janeiro. Isso não foi feito e a Loterj continuou emitindo licenças que permitem a atuação Nacional. Esse ponto ainda não está resolvido. Não acho que seria possível punir clubes que expõem a marca da Esportes da Sorte nas suas camisetas como patrocínios", disse. Fernanda detalha que não faria sentido qualquer punição, tendo em vista que os clubes podem ter patrocinadores de outros estados sem qualquer problema. Contudo, por todo o imbróglio, reforçou que é importante que os clubes se blindem de qualquer problema. "Se eu fosse advogada de clubes que têm a Esporte da Sorte, eu ficaria um pouco mais cautelosa, eu entraria com medidas. Talvez tentasse um mandado de segurança ou alguma medida que me desse uma segurança jurídica um pouco maior, porque a gente tá lidando com uma insegurança jurídica muito grande em relação a isso", destaca.

Pleiteia, em adição, a licença da SPA/MF, e aguarda, nos próximos dias, deferimento de mais uma licença após recurso administrativo, dado o estrito cumprimento de todo rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias. O Grupo Esportes da Sorte reforça seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, fazendo coro pelo mercado legal e idôneo, visando a proteger os interesses dos apostadores e primando por uma indústria séria e transparente” Posicionamento da Loterj “A LOTERJ informa que a Esportes Gaming Brasil, detentora da marca Esportes da Sorte, tornou-se sócia controladora da ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda, proprietária da plataforma Apostou.com, credenciada pela LOTERJ desde novembro de 2023. Por conta da alteração societária, a ST Soft solicitou autorização para a substituição do domínio atual (rj.apostou.com) pelos novos (esportesdasorte.com e onabet.com), mantendo as condições de habilitação para operação.