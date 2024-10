Presidente do Ceará se reúne com Esportes da Sorte e se diz seguro com patrocínio

Mandatário alvinegro assegurou que seguirá expondo a marca da bet na camisa do clube. Casa de aposta ainda não conseguiu autorização do Governo Federal para operar no Brasil

A diretoria do Ceará esteve reunida com representantes da Esportes da Sorte em Recife para tratar sobre o imbróglio envolvendo a casa de aposta com o Governo Federal. Sem a regularização para atuar no Brasil, a empresa pode ter o site bloqueado. No entanto, a patrocinadora master do Alvinegro tenta acelerar o processo para dar prosseguimento, de forma lícita, as atividades no país.

A reunião contou com participação do presidente João Paulo Silva, que esteve in loco na sede da Esportes da Sorte. Em contato com o Esportes O POVO, o dirigente pontuou que a empresa está funcionando normalmente e que o acordo com o Ceará segue de pé, com a casa de apostas garantindo a conclusão do aporte de R$ 46 milhões — cerca de R$ 1,27 milhão por mês — no clube cearense para expor a marca na parte frontal da camisa.