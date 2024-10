Condé projeta Ceará conquistando até seis pontos como visitante na reta final da Série B

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Léo Condé. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Em meio à expectativa do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará trabalha com a possibilidade de conquistar entre quatro a seis pontos como visitante, ou seja, registrar duas vitórias ou um triunfo e dois empates. Até o encerramento do certame nacional, o Alvinegro de Porangabuçu duelará cinco vezes distante da capital cearense, contra: Sport, Ituano, Santos, Botafogo-SP e Guarani. A principal dificuldade encontrada pelo técnico Léo Condé é equilibrar a atuação do Ceará como mandante e visitante na Série B. Fora de casa, o elenco é menos impositivo, promovendo uma atuação abaixo do esperado para o torcedor alvinegro. Como visitante, na Série B, o time cearense tem 28,5% de aproveitamento, com três vitórias, três empates e oito derrotas em 14 partidas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acredito que seja possível (conquistar pontos fora de casa), é difícil, mas não é impossível. Precisamos, sim, fazer o dever de casa, mas precisaremos, também, de umas duas vitórias ou uma vitória e dois empates. […] Por que fora de casa não é assim (propositivo)? Tentamos ser também, mas tem as dificuldades do adversário, da viagem, uma série de situações. Sempre tentamos, de uma maneira geral, fazer a equipe ser propositiva”, disse Léo Condé, em entrevista coletiva após a vitória contra o Brusque.