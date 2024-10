Ceará conquistou três vitórias seguidas apenas duas vezes em 2024

A primeira sequência de três vitórias ou mais registradas em 2024 aconteceu entre 27 de janeiro e 8 de fevereiro. À época comandado por Vagner Mancini, o time de Porangabuçu venceu Floresta, Atlético-CE, Juazeirense e Caucaia, entre duelos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Entre 20 e 27 de março, o Vovô triunfou três vezes consecutivamente pelo Nordestão. Naquela ocasião, venceu Fortaleza, Treze-PB e Itabaiana.

O Ceará visita o Sport na segunda-feira, 7, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE, buscando alcançar um feito raro em 2024: em apenas duas oportunidades o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu conquistar três ou mais vitórias consecutivas. A partida contra o Leão da Ilha tem caráter decisivo e pode colocar o Vovô no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

A recuperação na competição com Léo Condé deixou o Ceará novamente na briga pelo acesso à elite do Brasileirão. Com 45 pontos, o Ceará está a dois da zona de acesso. Sport e Mirassol ocupam a terceira e quarta colocação, respectivamente, com 47. Se vencer, o time cearense alcançaria os 48 e poderia encerrar a 30ª rodada no G-4 do certame nacional.

Internamente, a comissão técnica trabalha com a possibilidade de vencer até dois das cinco partidas que terão como visitante até o encerramento da Série B. Para Léo Condé, é difícil atuar distante do torcedor, principalmente para manter o estilo propositivo imposto como mandante. O treinador, no entanto, reforça que o grupo tem que buscar mobilização para conseguir pontuar fora de casa.