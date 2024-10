Ex-Ceará, Klaus acerta com time do futebol grego

Zagueiro Klaus no jogo Athletico-PR x Ceará, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro Série A Crédito: Fausto Filho / Ceará SC

Pelo Alvinegro de Porangabuçu, Klaus realizou 39 jogos, marcando um total de cinco gols. O mais importante deles foi o tento anotado contra o Fortaleza, em duelo válido pela Copa do Nordeste de 2020. O Vovô acabou campeão dessa edição do torneio, sendo o único título do jogador pela equipe cearense. Sobre a experiência de ir para um novo clube, o jogador afirma ter conversado com conterrâneos que jogam na Grécia para saber mais sobre o País. "O Iraklis é um desafio para mim e quero ajudar a equipe a atingir os objetivos. Os brasileiros que jogam na Grécia fizeram comentários positivos sobre o clube pra mim e agora estou à espera de entrar em campo”, disse o atleta.