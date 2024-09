Patrocinadora master do Ceará, Esportes da Sorte é investigada em esquema de lavagem de dinheiro

Ceará acerta com casas de apostas e terá aporte de R$ 46 milhões Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Patrocinadora master do Ceará, a empresa de apostas esportivas Esportes da Sorte é alvo de investigação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A operação denominada Integration visa combater uma organização criminosa ligada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Até o momento, a operação já cumpriu 19 mandados de prisão, entre eles o da influenciadora e empresária Deolane Bezerra, e ainda tem 24 mandados de busca e apreensão expedidos. Além do Ceará, a plataforma de apostas esportivas patrocina clubes como Palmeiras, Corinthians, Bahia, Athletico-PR e Grêmio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora CEO da Esportes da Sorte, Darwin Hernique da Silva Filho é um dos principais alvos da operação e possui um mandado de prisão em aberto. Em contato com o Esportes O POVO, a defesa empresário afirmou que colabora com as investigaões e trabalha para derrubar o mandato. A empresa garante ainda que a operação não afetará os clubes que possuem acordo com a empresa.



Contatado pela reportagem, o Ceará afirmou que aguarda o desenrolar das investigações e não fará nenhum juízo de valor até o fim da operação. Em nota à imprensa, a plataforma de apostas também disse estar à disposição da Justiça para colaborar com as investigações. Confira a nota da Esportes da Sorte na íntegra: O Esportes da Sorte ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais. A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia.