Investigação contra Esportes da Sorte não afetará patrocínio ao Ceará, garante advogado

Ceará acerta com casas de apostas e terá aporte de R$ 46 milhões Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

A investigação por lavagem de dinheiro e jogos ilegais que tem como um dos alvos da Esportes da Sorte não afetará o patrocínio master da empresa com o Ceará. É o que garante o advogado do CEO da companhia de apostas esportivas, Pedro Avelino, em entrevista ao Esportes do O POVO. O representante afirmou que a empresa ficou surpresa com o procedimento feito pela Polícia Civil de Pernambuco, que está cumprindo 19 mandados de prisão, entre eles da empresária e influenciadora Deolane Bezerra e do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique Filho, e 24 mandados de busca e apreensão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O advogado do CEO deixou claro que a empresa tinha conhecimento da investigação e colaborava, há mais de um ano, com órgãos públicos.

"Ainda não tivemos acessos a decisão judicial , mas acredito que empresa continuará a funcionar normalmente". Ademais, assim como Pedro Avelino, Ademar ressaltou que "a princípio" o imbróglio judicial não afetará os clubes beneficiados com cooperativa. Além do Alvinegro de Porangabuçu, Athletico Paranaense, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Bahia são patrocinados pela empresa — apenas Vovô e o Timão são patrocínios máster. Operação Integration Iniciada em abril de 2023, a megaoperação comandada pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife conta com 170 agentes envolvidos. A investigação conta com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e da Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.

Até o momento, a operação já decretou o sequestro de carros, aeronaves, embarcações e imóveis, além do bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros, entrega de passaporte, suspensão do porte e cancelamento do registro de arma de fogo. Dois dos mandados de prisão cumpridos na manhã desta quarta-feira, 3, no Recife, são da influenciadora e empresária Deolane Bezerra e da mãe dela, Solange Alves. Notas de Ceará e Esportes da Sorte Esportes da Sorte: