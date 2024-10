Presidente do Ceará se reúne com torcidas organizadas por fim de confrontos no estádio

A diretoria do Ceará, representada pelo presidente João Paulo Silva, se reuniu nesta terça-feira, 1°, com representantes da Torcida Organizada Cearamor (TOC), do Movimento Organizado Força Independente (MOFI) e da Aliança, para encerrar os confrontos nas arquibancadas e unificar apoio ao elenco para levar a equipe à Série A do Campeonato Brasileiro.

A reunião aconteceu em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, a pedido das organizadas, que optaram por acertar as desavenças. Em pelo menos três ocasiões, jogos do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro foram marcados por confusões entre torcedores, contra Sport, Guarani e Novorizontino. Além de João Paulo Silva, o coordenador de torcidas organizadas, Alfredo Viana Filho, também esteve presente no encontro.



Em nota, a TOC pontuou que o “foco e dedicação estão voltados exclusivamente para apoioar o clube em seu retorno à Série A” e que firmaram um compromisso de paz e respeito entre os torcedores do Alvinegro de Porangabuçu.