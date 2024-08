Após confusão no Castelão, MP restringe acesso de torcida organizada do Ceará por cinco jogos

A movimentação aconteceu no setor norte da Arena Castelão Crédito: Lucas Silva/O POVO

Após uma confusão envolvendo integrantes da Torcida Organizada do Ceará (TOC), na Arena Castelão, na noite da última terça-feira, 6, em jogo válido pela Série B do Brasileirão, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) restringiu o acesso da organizada nos próximos cinco jogos do Vovô como mandante na Série B . Na decisão, divulgada nesta quinta-feira, 8, o MP reforçou que quaisquer pessoas que estejam portando faixas, bandeiras, mastro, instrumentos ou outros adereços que façam referência à torcida serão impedidas de acessar a arena. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, o grupo estará restrito nas partidas contra Mirassol, Novorizontino, Operário, Vila Nova e Brusque.

Confusão na Arena Castelão Com mais de 30 mil torcedores presentes no estádio, o conflito foi iniciado no setor norte, onde ficam as organizadas. A conflito, que contou com cadeiras arrancadas e arremessadas, precisou de intervenção da polícia com bombas de efeito moral. Ainda que muitos torcedores tenham apontado, nas redes sociais, motivações políticas como estopim da briga, a diretoria da TOC divulgou seu posicionamento – inicialmente ao O POVO e depois oficializado em nota de esclarecimento nas redes –, que diz: "O incidente não teve qualquer relação com questões políticas [...] Campanhas devem ser mantidas fora das arquibancadas". A publicação da torcida aconteceu antes da punição do MPCE.

Confira a nota da torcida na íntegra "A diretoria da torcida Cearamor vem a público para se desculpar pelos recentes incidentes ocorridos no setor Norte durante o jogo contra o Guarani. Reafirmamos que estamos em contato com as lideranças envolvidas e tomaremos as devidas providências, incluindo punições aos responsáveis pelos acontecimentos. Gostaríamos de esclarecer que, ao contrário do que tem circulado nas redes sociais, o incidente não teve qualquer relação com questões políticas. Nosso foco é manter a integridade e o respeito dentro do estádio, e não permitir que disputas externas interfiram no nosso compromisso com o Ceará Sporting Club. [...]