Jogo do Ceará no Castelão é marcado por briga generalizada entre torcedores

Além do episódio de violência nas arquibancadas do estádio, nos arredores do Castelão também houve enfrentamento entre organizadas do Alvinegro de Porangabuçu

O Castelão voltou a ser palco de briga generalizada entre torcedores do Ceará nesta segunda-feira, 26. Localizados no setor norte, alguns membros de organizada entraram em conflito. A confusão, inclusive, conforme relatado por presentes próximo ao local ao O POVO, resultou no atendimento médico — além da preocupação de Saulo Mineiro, de dentro do campo, que ofereceu água — a uma mulher, que passou mal.

Em vídeos enviados ao WhatsApp do Esporte O POVO, da Rádio O POVO CBN, é possível observar que alguns dos envolvidos estavam trajados com roupas da Torcida Organizada do Ceará (TOC — antiga Cearamor). Além do episódio de violência nas arquibancadas do estádio, nos arredores do Castelão também houve enfrentamento entre organizadas do Alvinegro de Porangabuçu.

Este é o segundo registro de confusão na Arena Castelão entre torcedores do Ceará em agosto. Na vitória contra o Guarani, membros de organizada entraram em conflito entre si e contra a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE). Devido ao acontecido, o Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) restringiu o acesso da Torcida Organizada do Ceará (TOC) por cinco partidas.