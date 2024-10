Sport atende a exigências e deve encarar Ceará na Ilha do Retiro pela Série B

A partida diante do Ceará marcará a reabertura do estádio após a conclusão das reformas iniciadas em janeiro de 2024

O Sport atendeu as exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) e da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM-PE) e solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o confronto contra o Ceará aconteça na Ilha do Retiro. Inicialmente, o duelo estava marcado para a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE.

A partida diante do Ceará marcará a reabertura do estádio após a conclusão das reformas iniciadas em janeiro de 2024. Neste período, o Leão Pernambucano investiu R$ 8 milhões para troca do gramado e melhorias na drenagem, iluminação do campo, vestiários e rede elétrica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A equipe do Recife ainda trabalha com a possibilidade de aumentar a capacidade máxima do estádio, estando em contato com a PM-PE para receber um novo laudo autorizando o recebimento de mais de 20 mil torcedores na Ilha do Retiro contra o Ceará.