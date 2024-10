Ceará pede esclarecimentos a Esportes da Sorte e marca reunião com patrocinadora

Em meio ao processo de regulamentação das bets no Brasil , o Ceará Sporting Club enviará uma notificação extrajudicial à sua patrocinadora master, Esportes da Sorte, solicitando um esclarecimento da empresa por não figurar na lista das bets autorizadas a operar no Brasil a partir do dia 11 de outubro, consoante ao que determinou o Ministério da Fazenda.

A patrocinadora master do Vovô acredita em um erro formal e está procurando a Secretaria de Prêmios e Apostas para retificação, visando comprovar a situação documental regularizada. A empresa alega ter cumprido todas as exigências da portaria do Ministério da Fazenda. Ao todo, na lista de autorizações, já são 193 sites ligados a 89 empresas diferentes.

A Esportes da Sorte, que além do Ceará também tem relação com Corinthians, Athletico-PR, Bahia e Corinthians como patrocinadora master – enquanto o Grêmio a estampa no peito de seu uniforme, sem ser master —, ainda não se pronunciou oficialmente, mas o Ceará detalhou em nota oficial que a companhia cumpriu todas as exigências da portaria do ministério. Por isso, espera constar na lista definitiva em breve.

Na Série B, além do caso do Vovô com com a Esportes da Sorte, outros times têm ligações com bets irregulares: Betvip (Sport), Dafabet (Guarani) e Reals (Amazonas e Coritiba) – esta também em contato com o governo por acreditar estar regular.

Vale lembrar que o possível bloqueio em caso de não regularização não envolve a investigação por lavagem de dinheiro e jogos ilegais, que tem como um dos alvos a Esportes da Sorte. Esta não afetará o patrocínio master da empresa com o Ceará, conforme garantiu o advogado do CEO da companhia de apostas esportivas, Pedro Avelino, ao Esportes do O POVO.