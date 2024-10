Julgamento de Recalde é arquivado e o meia está liberado para enfrentar o Sport

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) arquivou, nesta segunda-feira, 30, o julgamento do meia Jorge Recalde, do Ceará, pela expulsão no duelo contra o Paysandu, na 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o jogador está liberado para encarar o Sport na próxima segunda-feira, 7, no Recife-PE.

A denúncia em questão se tratava sobre o cartão vermelho recebido pelo paraguaio após a partida contra o Papão, no dia 12 de julho. Naquele embate, o árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho foi chamado pelo VAR após o apito final para analisar um lance em que Recalde acerta o peito do jogador do Paysandu. Depois de avaliar, o juiz decidiu expulsar o meia.