Herói do Clássico-Rei de 2020, Klaus revela torcida para Vovô e diz: "Principal é manter a concentração"

Zagueiro foi autor do gol da vitória sobre o Fortaleza e garantiu a classificação para a final do certame, que teve o Vovô como campeão

Ceará e Fortaleza voltam a medir forças em uma semifinal de Copa do Nordeste após três anos. Em 2020, Klaus foi o herói da classificação do Alvinegro do Porangabuçu sobre o Tricolor do Pici. Em entrevista ao Esportes O POVO, o atleta projetou o Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, e destacou que a concentração é fundamental para a vitória.

"O principal de tudo é manter a concentração do primeiro ao último minuto, pois sabemos que favoritismo não ganha clássico e sim, a atenção em cada detalhe da partida. É importante entrar em campo sabendo que qualquer mínimo detalhe pode definir o jogo, então é necessário muita atenção e segurança no trabalho que está sendo feito e nos companheiros de equipe para conseguir sair vitorioso", comentou.

O zagueiro também revelou que sua torcida será para o Vovô. "Construí ótimas relações no Ceará que vou levar sempre comigo. Com certeza minha torcida vai para o Vozão, estarei de longe torcendo sempre por esse clube que tenho tanto carinho", disse.

Em 2020, com gol do jogador, o Vovô avançou à final diante do Bahia, e garantiu o seu segundo título do regional. O Vovô encaminhou a classificação ainda no primeiro tempo de partida. Aos 23 minutos do confronto, Vina cobrou falta no lado direito do campo na cabeça de Klaus, que escapou da marcação de Quintero e Paulão, cabeceando para o fundo da rede sem chances para o goleiro Felipe Alves. O tento assegurou o triunfo alvinegro pelo placar de 1 a 0.

Ao relembrar o confronto, Klaus salientou as dificuldades da partida e a felicidade após a classificação. "Foi um jogo muito difícil, onde os dois times tiveram poucas chances, mas que tive a felicidade de estar bem posicionado no momento certo para conseguir resolver a partida. Esse foi o meu segundo gol em clássico no ano de 2020. Foi muito especial por conseguir conquistar a classificação do Ceará para a final da Copa do Nordeste e também por estreitar minha relação com a torcida do Vozão", frisou.

O zagueiro, entretanto, por pouco não permaneceu no banco de reservas naquela ocasião. Isso porque só entrou em campo devido à expulsão de Luiz Otávio no confronto diante do Vitória-BA, pelas quartas de final da competição. Aquele foi o segundo tento do atleta em Clássicos-Rei – ele havia balançado as redes na fase de grupos da mesma edição do certame regional.

Indagado sobre os momentos mais marcantes em Clássicos-Rei, o jogador afirmou que a festa da torcida é diferencial. "A festa da torcida é, sem duvidas, a parte que mais marcou. Eles são diferenciados, muito presentes e apoiam do início ao fim, sem cansar. O canto deles funcionam como um “empurrão” nos jogos e em clássico, a emoção que eles passam para os jogadores faz toda a diferença. Incentiva o jogador a se doar mais", ressaltou.



Comandados por Guto Ferreira e Rogério Ceni, em 2020, as equipes cearenses entraram em campo no estádio de Pituaçu, em Salvador, no dia 28 de julho de 2020. Devido à pandemia, os jogos daquela edição do Nordestão foram realizados no estado da Bahia e sem público.

Klaus deixou o Ceará no início de 2022 quando foi contratado pelo Botafogo por duas temporadas. No mesmo ano, ele foi emprestado ao Atlético-GO. Atualmente defende o RWD Molenbeek, da Bélgica, após rescisão com o clube carioca.

Ceará campeão

Após derrotar o maior rival, o Vovô enfrentou o Bahia na decisão regional, em duas partidas. O escrete preto-e-branco não deu chances ao Esquadrão de Aço. No jogo de ida, vitória do time de Guto Ferreira por 3 a 1, com gols de Fernando Sobral, Cléber e Mateus Gonçalves. Fernandão descontou para os baianos. Já no embate da volta, Cléber garantiu a segunda vitória alvinegra e, consequentemente, o segundo título do Ceará na Copa do Nordeste.



