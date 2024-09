Erick Pulga iguala Erick em número de gols marcados pelo Ceará em uma temporada

Os números de Pulga, no entanto, podem aumentar com a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 16 disputará, no mínimo, 10 partidas. Na divisão de acesso, divide a artilharia com o companheiro Aylon e Caio Dantas, do Guarani

O ponta-esquerda Erick Pulga alcançou a marca de 18 gols marcados pelo Ceará em 2024 ao marcar na vitória contra o Vila Nova-GO, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no último domingo, 22. Com o tento assinalado, o camisa 16 igualou o número registrado pelo ponta-direita Erick, em 2023.

Pulga, porém, precisou de 11 partidas a menos em comparação com Erick. Em 2023, o ponta-direita, hoje no São Paulo, marcou 18 gols em 52 jogos. No geral, porém, o ex-atacante do Ceará teve desempenho numérico melhor: foram 31 participações em tentos contra 21 registrado pelo ponta-esquerda.

Os números de Erick Pulga, no entanto, podem aumentar com a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 16 disputará, no mínimo, 10 partidas. Na divisão de acesso, divide a artilharia com o companheiro Aylon e Caio Dantas, do Guarani.