Sport vence Paysandu e aumenta distância do Ceará para o G-4 da Série B

O Vovô está na 6ª posição com 42 pontos. Mesmo triunfando diante do Brusque, ainda ficará fora do grupo dos quatro melhores

Em Belém do Pará, no Estádio da Curuzu, o Sport venceu o Paysandu por 1 a 0, nesta segunda-feira, 23, pela 28ª rodada da Série B e voltou a figurar no G-4 da competição. Com isso, mesmo que o Ceará vença a equipe do Brusque, na próxima sexta-feira, 27, às 19 horas, na Arena Castelão, não entrará no grupo dos quatro melhores colocados do torneio.

Isso porque a distância do Alvinegro de Porangabuçu, que estava em um ponto, voltou a ser quatro. O clube pernambucano, agora em 3º, está com 46 pontos, mesma pontuação do Mirassol, que abre o pelotão de cima.