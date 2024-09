Pulga pode se tornar o maior artilheiro do Ceará em uma temporada desde Arthur Cabral

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Erick Pulga. Ceará x Operário. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. Crédito: AURÉLIO ALVES

Protagonista do Ceará em 2024, o atacante Erick Pulga alcançou a marca de 20 participações diretas em gols ao marcar na vitória contra o Operário-PR por 2 a 1, no último domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B. O camisa 16 tem a chance de se tornar o maior artilheiro do clube em uma única temporada desde 2019 e entrar no top-5 de artilharia desde 2010. Com 17 bolas nas redes no ano em 38 partidas, Pulga alcançou a sétima posição entre os artilheiros do Alvinegro desde 2010. O levantamento realizado pelo Esportes O POVO considera atletas que encerraram a temporada como principal goleador do Vovô. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com mais 13 jogos a disputar pela Segundona, o cearense de 23 anos tem possibilidade de alcançar o top-5 do ranking. Na quinta posição, está o meia-atacante Vina, que, em 2020, marcou 23 gols. Portanto, para alcançar o top-5, superando Vina, Erick Pulga precisaria marcar mais sete gols até o término da Série B. O maior artilheiro do Vovô em uma única temporada desde 2019 é Arthur Cabral, com 24 tentos assinalados. O topo da liderança tem Magno Alves, com 37 bolas nas redes em 2014. No ano anterior, o Magnata marcou 34 gols, ocupando também a vice-liderança. O top-3 é fechado por Mota, que marcou 27 vezes em 2012.

“Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Meus companheiros sempre me ajudam bastante, todo o coletivo. Nossa defesa também, sem eles, não conseguiríamos fazer os gols. Vem de uma construção para chegar no ataque e fazermos os gols. Espero almejar muitas coisas ainda no Ceará, o principal é o acesso. Não costumo traçar metas, prefiro deixar acontecer", comentou o atacante com exclusividade ao Esportes O POVO. O ponta-esquerda terá a oportunidade de ampliar os números no próximo domingo, 15, diante da Chapecoense, na Arena Condá, onde o Ceará não vence há 10 anos. Sob o comando de Léo Condé, o camisa 16 passou a ser mais participativo na construção de jogadas, sem deixar o lado artilheiro de lado. Não à toa, com o treinador mineiro, Pulga marcou seis gols em 11 partidas.