Ceará anuncia mais de 15 mil ingressos vendidos para jogo contra o Brusque

Uma vitória frente aos catarinenses pode pôr o time no G-4 da competição. Pensando nisso, a diretoria alvinegra realizou promoção para o confronto , com ingressos custando a partir de R$ 10,00 (meia da Superior Norte).

A goleada aplicada diante do Vila Nova-GO , no último domingo, 22, pelo Ceará , deu um ânimo novo ao torcedor alvinegro na luta pelo acesso à Série A. Isso porque com apenas 24 horas de venda, o Alvinegro de Porangabuçu já confirmou mais de 15 mil torcedores na sexta-feira, 27, às 19 horas, contra o Brusque-SC, pela 29ª rodada da Série B.

A expectativa é que o embate frente ao Quadricolor bata o recorde de presentes do próprio Ceará na competição. No dia 8 de setembro, no Gigante da Boa Vista, 47.123 pessoas acompanharam a vitória do Vovô por 2 a 1 sobre o Fantasma.



A presença de torcida não vem sendo um problemas para o escrete preto-e-branco. Dos 10 maiores público da Série B, oito pertencem ao clube cearense.