Condé faz contas e mira 20 pontos para o Ceará nas 10 rodadas finais por acesso

A chance de acesso do Ceará à Série A, neste momento, é de 19,6%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Conforme a instituição, o clube que alcançar a marca de 62 pontos terá 92,6% de possibilidade de ascender de divisão

O Ceará retornou à briga pelo acesso ao encurtar a distância para o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória diante do Vila Nova, o Alvinegro de Porangabuçu alcançou os 42 pontos. A distância para a zona de acesso, atualmente, é de três, podendo aumentar para quatro, caso o Sport vença o Paysandu nesta segunda-feira, 23.

Fato é que o Ceará trabalha com a possibilidade de encerrar a Série B com 62 pontos. Para isso, precisará conquistar 20 em 10 partidas. Ou seja, para alcançar o esperado pela comissão técnica de Léo Condé, o Vovô terá que registrar seis vitórias e dois empates.

“Tento ser o mais realista possível, é uma característica minha. Não vou ficar iludindo, contando história para ninguém. Conhecemos a competição, já disputo ela há um bom tempo. Não dá para cravar 100%, mas a média dos últimos anos, é de 62 pontos. Hoje, precisaríamos de 20”, iniciou.