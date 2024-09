Aylon e Pulga marcam em goleada do Ceará e assumem artilharia da Série B

Os dois atacantes do Alvinegro de Porangabuçu estão empatados com Caio Dantas, do Guarani, todos com nove gols na competição

Melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 45 gols marcados, o Ceará voltou a ter grande atuação ofensiva na goleada sobre o Vila Nova, na noite deste domingo, 22, na Arena Castelão. Os atacantes Aylon e Erick Pulga tiveram participação direta na construção do placar e assumiram a artilharia da Série B.

Aylon foi o principal destaque da partida. No primeiro tempo, o camisa 11 do Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes duas vezes, uma aos sete minutos de jogo – em um golaço –, e outra aos 47. Com isso, o atacante chegou aos nove gols na Segundona e alcançou Caio Dantas, do Guarani, no topo da artilharia.