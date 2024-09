Ceará venceu e não sofreu gols nos últimos três jogos com Ramon Menezes de titular

De volta à onzena inicial, o camisa 40 do Alvinegro de Porangabuçu fez uma partida segura, realizando nove cortes e um desarme durante toda o embate, segundo os dados do Sofascore.

Anunciado no final de junho pelo Vovô, o técnico Léo Condé chegou a Carlos de Alencar Pinto sabendo da tarefa de ajustar a defesa alvinegra, que estava – e ainda continua – listada como uma das piores do campeonato.

É importante lembrar que, no duelo contra o Novorizontino, Ramon saiu ainda no intervalo da partida devido a um desconforto muscular na panturrilha direita, dando lugar ao jovem zagueiro João Pedro. Confira os jogos da Série B 2024 em que Ramon atuou:

Até a 28ª rodada, o Alvinegro sofreu 35 gols, tendo sido 17 destes desde a estreia de Condé no comando do Ceará, na 14ª rodada.

Com mudanças pontuais, como a presença de Rafael Ramos na equipe titular no lugar de Raí Ramos, Condé buscou alternativas para solidificar seu sistema defensivo e até conseguiu em alguns jogos, quando sua defesa não foi vazada – diante de Avaí, CRB, Novorizontino e Vila Nova.

Na última rodada, o treinador foi forçado a fazer novas mexidas. Richard, goleiro titular durante toda a Segundona, sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e ficará de fora do restante da temporada. Para seu lugar, Bruno Ferreira foi acionado e fez uma boa atuação diante do Vila Nova.