Ramon diz que Ceará está na briga pelo acesso e exalta torcida: "Não larga a gente"

Capitão do Ceará na vitória diante do Vila Nova, o zagueiro Ramon Menezes comentou, em entrevista após o jogo, sobre a importância do resultado conquistado. Na saída de campo, o defensor enfatizou que o Vovô está, sim, na briga pelo acesso, e exaltou o apoio da torcida alvinegra, que compareceu com mais de 16 mil pessoas na Arena Castelão.

“Com certeza (é possível o acesso). Quando se fala de Ceará, nós vamos brigar por todas as competições, independente do que for. A gente sabe da força do Ceará e da sua torcida, que é apaixonada e não larga a gente de jeito nenhum. Hoje provou isso mais uma vez. O Ceará está na briga, sim. Temos que ficar vivos, rodada a rodada, para chegar no final com chances. Vamos lutar até o fim”, disse.