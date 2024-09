Condé diz que mudança de Matheus Felipe por Ramon Menezes não teve influência do torcedor

A mudança no setor defensivo era cobrado pelo torcedor há algumas rodadas, sobretudo pelo desempenho apresentado por Matheus Felipe nos últimos jogos. Porém, mesmo com a acentuada cobrança, o técnico do Vovô descartou que a alteração aconteceu por influência da torcida

O Ceará apresentou consistência e eficiência para vencer o Vila Nova com autoridade na Arena Castelão, no último domingo, 22, pela 28ª rodada da Série B. Sem perder a letalidade ofensiva, a equipe de Léo Condé apresentou desempenho defensivo sólido, com uma mudança significativa: a saída de Matheus Felipe para a entrada de Ramon Menezes.

A mudança no setor defensivo era cobrado pelo torcedor há algumas rodadas, sobretudo pelo desempenho apresentado por Matheus Felipe nos últimos jogos. Contra Chapecoense e Coritiba, o zagueiro de 25 anos apresentou erros que resultaram em gols dos adversários. Porém, mesmo com a acentuada cobrança, o técnico do Vovô descartou que a alteração aconteceu por influência da torcida.

Condé ainda deixou claro que todos os atletas do Ceará devem estar preparados para assumir a titularidade do clube e pontuou a necessidade de ter um time-base.