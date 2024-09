Defesa do Ceará volta a não sofrer gols na Série B após quatro jogos

Para encarar o Vila Nova, o treinador Léo Condé optou por sacar Matheus Felipe do time, que vinha sendo titular absoluto, e colocou Ramon Menezes em seu lugar na zaga. O camisa 40 não entrava em campo há quase um mês, mas correspondeu, ao lado de David Ricardo, com bom desempenho.

Com a goleada por 4 a 0 sobre o Vila Nova na Arena Castelão, o sistema defensivo do Ceará voltou a não sofrer gols na Série B do Campeonato Brasileiro após quatro partidas. Neste recorte antes do duelo contra o time goiano, o Alvinegro havia sofrido sete tentos – quase uma média de dois por jogo.

Outro destaque defensivo foi o goleiro Bruno Ferreira, responsável por pelo menos três difíceis intervenções. A principal em lance cara a cara com Alesson, no segundo tempo. O atacante do Vila Nova apareceu livre na pequena área após cruzamento e, de peito, finalizou em direção ao gol. O arqueiro do Vovô, porém, fez grande defesa e evitou o gol.

Na atual edição da Série B, o Ceará figura entre as piores defesas da competição. Foram 35 gols sofridos em 28 jogos disputados. Em contraponto, o time de Porangabuçu tem o melhor ataque do certame, com 45 tentos anotados.