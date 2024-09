Substituto de Richard, Bruno Ferreira tem atuação consistente e com assistência para Pulga

Porém, com o passar dos minutos, Bruno Ferreira cresceu de produção. Com 1,97 cm, soube aproveitar a altura e conseguiu, em várias oportunidades, impedir as chegadas do Vila Nova pelo alto.

Bruno Ferreira voltou à titularidade do Ceará após mais de três meses. Substituindo Richard, que lesionou o tendão de Aquiles, o arqueiro de 30 anos teve atuação consistente e, de quebra, registrou a assistência para o ponta-esquerda Erick Pulga no quarto gol do Vovô na goleada contra o Vila Nova no último domingo, 22, pela 28ª rodada da Série B.

Durante a partida, sofreu poucos arremates a gol. Mas quando a bola veio em sua direção, conseguiu interceptar. Nas finalizações de Alesson, Emerson Urso e João Vitor, realizou três intervenções dificílimas, apresentando tempo de reação, bom posicionamento e explosão.

“Na última partida, o Bruno entrou naquela fogueira, no decorrer do jogo, é sempre complicado, por mais que o atleta esteja preparado e, diga-se de passagem, muito bem preparado pelos profissionais que trabalham os goleiros do Ceará. […] Teve esses dias para fazermos um trabalho com ele, com os demais atletas, mas hoje teve uma atuação muito segura em todos os momentos do jogo, além de ter participado do quarto gol, de forma efetiva, achando o lançamento para o Pulga. Esperamos que ele possa terminar bem a competição”, disse Léo Condé sobre Bruno Ferreira.

No final da partida, o arqueiro ainda registrou a assistência para o tento de Erick Pulga. Na ocasião, lançou o ponta-esquerda em velocidade. O atacante limpou a marcação e finalizou, contando com o desvio na defesa, para decretar o resultado do confronto: 4 a 0.