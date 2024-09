Após lesão de Richard, Ceará contrata Luiz Daniel e já regulariza goleiro no BID

Arqueiro de 31 anos, que disputou a Série C pelo Lobo da Vila, reforça o Alvinegro na reta final da Segundona após contusão do titular da posição

A lesão do goleiro Richard fez o Ceará se movimentar no mercado da bola no último dia do prazo de inscrição de jogadores na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de Porangabuçu contratou o arqueiro Luiz Daniel, que disputou a Série C pelo Floresta, e já regularizou o reforço no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O pernambucano de 31 anos chega a Porangabuçu para disputar posição com Bruno Ferreira e Maycon Cleiton, as outras opções do elenco para a posição. Além de Richard, que sofreu ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo contra o Coritiba, na última quarta-feira, 18, o Vovô também tem Fernando Miguel sob os cuidados do departamento médico.

Com a janela de transferências fechada desde o último dia 2 de setembro, o Alvinegro só poderia contratar algum jogador que estivesse livre, tendo rescindido ou encerrado contrato até aquela data. Luiz Daniel entrou em campo pelo Floresta pela última vez em 17 de agosto, no encerramento da primeira fase da Terceira Divisão.