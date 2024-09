Ceará negocia contratação do goleiro Luiz Daniel, ex-Floresta

A busca por um arqueiro se dá pela lesão de Richard . Na derrota para o Coritiba, o ídolo do Ceará lesionou o tendão de Aquiles. Com necessidade de intervenção cirúrgica, o paulista de 33 anos está fora da temporada.

O Ceará negocia a contratação do goleiro Luiz Daniel, que atuou por Santo André e Floresta em 2024. O Esportes O POVO apurou que a oferta do clube alvinegro para o arqueiro de 31 anos envolve um contrato de três meses, até o encerramento da Série B. O atleta está livre no mercado.

No ano, Luiz Daniel atuou em 30 partidas entre Campeonato Paulista e Série C do Campeonato Brasileiro. Natural de Jupi, no Pernambuco, o goleiro, de 1,87cm, tem passagens por São Bernardo-SP, São Caetano-SP, São Bento-SP e Sampaio Corrêa-MA.

No clube maranhense, inclusive, trabalhou com Léo Condé em 2022. Pela Bolívia Querida, entre 2021 e 2023, disputou 110 partidas, com uma assistência registrada no período.