Cearense sub-20: meia do Ceará, Caio Rafael destaca foco no Clássico-Rei da final

Pela segunda vez consecutiva, Ceará e Fortaleza disputarão a final do Campeonato Cearense sub-20. Neste sábado, 21, às 16 horas, as equipes se enfrentam no estádio Presidente Vargas para decidir o jogo de ida da decisão. Camisa 10 do Vovô, o meia Caio Rafael fala sobre a preparação e expectativa do time para o confronto.



“Estamos trabalhando bem durante essa semana para fazer um bom jogo no próximo sábado. Toda decisão é sempre difícil, mas vamos tentar fazer valer o nosso mando de campo, pôr em prática tudo aquilo que a gente tem feito no campeonato para buscar uma vantagem para a segunda partida”, afirma o jogador.

Destaque da equipe alvinegra, Caio Rafael soma oito gols e três assistências na atual temporada. Na semifinal do Cearense, diante do Ferroviário, o meio-campista anotou um gol e uma assistência nos confrontos de ida e volta. Uma das peças mais utilizadas pelo técnico Alison Henry, Caio Rafael já possui dois títulos do Cearense sub-20 com a camisa alvinegra.