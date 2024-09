Adversário do Ceará, Vila Nova tem 26,3% de aproveitamento como visitante em 2024

Nos últimos seis jogos pela divisão de acesso atuando fora de casa, o Vila Nova conquistou apenas uma vitória, registrada no dia 20 de agosto, contra o Operário-PR, por 3 a 2

O Ceará entra em campo neste domingo, 22, contra o Vila Nova, visando interromper a sequência de derrotas registradas contra Chapecoense e Coritiba. Diante do torcedor, terá a oportunidade de se reaproximar do G-4 da Série B, enfrentando um adversário que tem performado negativamente como visitante em 2024: o Tigre conquistou apenas quatro vitórias longe de Goiânia.

O aproveitamento do Colorado atuando como visitante no ano é de 26,3%. Em 24 partidas, registrou ainda sete empates e 13 derrotas, com 19 gols marcados e 41 sofridos, entre Campeonato Goiano, Copa Verde e Série B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos últimos seis jogos pela divisão de acesso atuando fora de casa, o Vila Nova conquistou apenas uma vitória, registrada no dia 20 de agosto, contra o Operário-PR, por 3 a 2. Foram cinco derrotas e um empate.