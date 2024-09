Vila Nova terá um desfalque e um retorno contra o Ceará pela Série B

Adversário do Ceará no domingo, 22, o Vila Nova terá o desfalque do ponta-esquerda Júnior Todinho. O atleta, de 30 anos, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Tigre por 3 a 2 contra a Chapecoense na última quarta-feira, 18.

Para substituí-lo, o técnico Luizinho Lopes deve escalar Emerson Urso. Emprestado pelo Botafogo-RJ, o ponta-esquerda disputou 14 partidas pelo Vila Nova em 2024, com três gols marcados.

Apesar do desfalque de Todinho, a comissão técnica do Colorado terá o retorno do volante João Vitor. Contra a Chapecoense, o camisa 15 cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.