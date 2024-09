Presidente do Conselho do Ceará promete renunciar por voto do sócio-torcedor em 2024

Herbet Santos renunciará à presidência do Conselho Deliberativo do Ceará caso João Paulo Silva, presidente da executiva, acrescente o voto do sócio-torcedor ao estatuto atual

O presidente do Conselho Deliberativo ainda reforçou que não está no cargo para “autopromoção” , conforme propagado por conselheiros ligados à situação. Por fim, reforçou que não tem apego ao título institucional e mencionou, novamente, o descumprimento do consenso firmado entre executiva e conselho.

A ideia de Herbet Santos e de conselheiros ligados à oposição é que os associados votem no pleito deste ano, marcado para dezembro, que definirá o presidente do Ceará para o triênio 2025–2027. A disputa, inclusive, não deve contar com a candidatura de reeleição de João Paulo Silva, conforme revelado pelo dirigente ao Esportes O POVO em maio .

A crise política-administrativa vivida internamente pelo Ceará em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo neste sábado, 7, com o presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos, afirmando que renuncia ao cargo, caso João Paulo Silva, presidente da executiva, acrescente o voto do sócio-torcedor ao estatuto atual.

A troca de farpas entre Herbet Santos e João Paulo Silva se intensificou após a reprovação do anteprojeto na quarta-feira, 4, por 75 votos a 11 . Entre as mudanças previstas para o estatuto, estava a inclusão do voto ao sócio-torcedor.

“O presidente do conselho está mais uma vez conduzindo o processo de forma errada. Ele não precisa colocar cargo a disposição, ele precisa fazer o que nunca fez, conversar com os conselheiros, pois quem vai decidir isso é o colegiado do conselho e não o presidente da executiva”, disse.

Em contato com o Esportes O POVO , o presidente do Ceará, João Paulo Silva, reafirmou a condução errada de Herbet Santos, citando que o mandatário do Conselho Deliberativo não precisa entregar o cargo, mas conversar com os conselheiros.

Veja comunicado de Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

“Nação alvinegra, após o descumprimento do consenso firmado entre a presidência da executiva e a presidência do conselho, o que observamos nas redes sociais são aliados do presidente da executiva, de uma forma orquestrada, atingindo a minha pessoa e colocando a responsabilidade da não aprovação (do anteprojeto do estatuto) em cima da presidência do Conselho Deliberativo, como se eu quisesse fazer algum tipo de autopromoção, como se eu tivesse ego ou apego ao cargo que ora estou exercendo.

Digo para a nação alvinegra e para esses aliados do presidente, que não tenho apego nenhum ao cargo da presidência do conselho. Pelo contrário, estou à disposição para, inclusive, entregar o cargo e renunciar essa missão, desde que o presidente da executiva aceite uma emenda ao estatuto atual e coloque a previsão do sócio-torcedor votar para 2024.