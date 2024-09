Vice-presidente do Conselho do Ceará diz ser difícil aprovação de Novo Estatuto sem união no clube

O vice-mandatário do CD do Vovô, pontuou sobre a ausência de unificação entre situação e oposição para chegar em denominador comum

O 1º vice presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Márcio Forti, falou à imprensa após, novamente, o anteprojeto que visava mudar o estatuto do Alvinegro de Porangabuçu ser reprovado após votação realizada entre os conselheiros, na sede do clube, na noite da última quarta-feira, 4.

O ponto que era pedido a mudança por parte dos torcedores alvinegros era a possibilidade do sócio-torcedor ter direto ao voto para escolher o próximo presidente da executiva — cargo atualmente ocupado por João Paulo Silva. Márcio deixou claro que, apesar dessa questão ser "a mais importante", o todo acabou sendo um empecilho.

"É importante entender que existiam muitos outros contextos que estavam sendo discutidos para aprovação. O sócio-torcedor era um deles, talvez o mais importante. Acho que essa discussão da votação é mais ligada ao estatuto como um todo [...] A questão não foi o sócio, foi o pacote completo", esclareceu.