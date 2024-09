Presidente do Ceará rechaça culpa após reprovação de Novo Estatuto

Além do mandatário, o presidente do conselho, Herbet Santos, também se posicionou

Após a votação que resultou em uma nova reprovação do anteprojeto do estatuto social do Ceará, na noite desta quarta-feira, 4, em Carlos de Alencar Pinto, o presidente do clube, João Paulo Silva, falou com exclusividade ao Esportes O POVO. O mandatário justificou o que levou os conselheiros a votarem contra, apontou má condução por parte do Conselho Deliberativo e discorreu sobre o processo até a votação.

Também em contato com a reportagem, o presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Santos, se posicionou, apontando novamente uma quebra de compromisso por parte do mandatário alvinegro. Herbet indicou ainda que "o texto seria aprovado por unanimidade" e que "não havia necessidade de apresentação de novas emendas", se referindo a assembleia anterior, realizada para definição do rito.